Covid, Napoli: nuove file al Cotugno per il tampone

Covid a Napoli. Nuove file all’ospedale Cotugno per effettuare il tampone, dovute anche alla chiusura di molti centri istituiti per la campagna di tamponi per chi tornava dalle vacanze.

Nuove file lunghissime all’ospedale per malattie infettive Cotugno di Napoli. I cittadini, in fila anche dalle 6 del mattino, sono tutti accorsi per essere sottoposti al tampone. Si tratta di persone che sono state inviate dalle Asl dopo la segnalazione dei medici curanti o di cittadini che denunciano sintomi per i quali chiedono approfondimenti.

Ad aumentare le persone che si recano al Cotugno c’è anche la chiusura di alcuni dei poli che erano stati istituiti durante l’estate per poter monitorare i rientranti dalle vacanze. Nonostante arrivino anche tamponi da altri centri di raccolta, il Cotugno sta garantendo l’accesso a tutti.