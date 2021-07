Covid, fino al 2 agosto vaccini nei Lidi Flegrei e in piazza

Da oggi e fino al 2 agosto i vaccini si fanno al Lido e nelle Piazze di Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore: ecco il calendario completo.

Dal 28 luglio al 2 agosto il vaccino si fa al Lido e nelle Piazze di Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore. Un`equipe mobile dell`ASL Napoli 2 Nord a bordo di un camper, garantirà la vaccinazione diretta – senza prenotazione – ai cittadini residenti nei 32 Comuni di competenza dell`Azienda Sanitaria, utilizzando i vaccini Pfizer e Moderna.

L`iniziativa si affianca alla scelta dell`Azienda di garantire l`accesso “open day” a tutti i propri assistiti senza prenotazione, presso tutti i propri centri vaccinali. Al momento l`ASL Napoli 2 Nord ha somministrato oltre 1 milione e cinquantamila dosi di vaccino, coprendo con la prima dose il 68% circa dei propri residenti e completando la vaccinazione per il 48% dei propri assistiti.

Antonio d`Amore, direttore generale dell`Asl Napoli 2 Nord, spiega in una nota: “La campagna vaccinale è in una fase avanzata. Gli entusiasti e i convinti dell`importanza della vaccinazione si sono già vaccinati. Ora dobbiamo avvicinare quanti sono più pigri o più scettici, in questo senso va la decisione di garantire l`accesso diretto a tutti i nostri centri vaccinali e l`attivazione delle nostre equipe mobili per andare sulle spiagge e nelle piazze a convincere i giovani. Dobbiamo avvicinare il vaccino a quanti sono dubbiosi, semplificando il percorso di accesso. Ringrazio i Sindaci e i proprietari dei lidi per la rapida ed entusiastica collaborazione assicurataci.”

Si potranno sottoporre a vaccinazione presso il camper tutti i residenti sul territorio dell`Asl Napoli 2 Nord di età superiore ai 12 anni (i minori dovranno essere accompagnati da genitori o tutori). Non verranno somministrate seconde dosi.

Le vaccinazioni presso i lidi si terranno dalle ore 16.00 alle 19.00, in base al seguente calendario

28 e 29 luglio Miliscola – Bar Oblio, via Lido Miliscola, 40, Bacoli

30 e 31 luglio Noah Mediterranean Beach, viale Sibilla 14, Pozzuoli

1 agosto Varcaturo – Lido Sohara, Via Licola Mare, Giugliano

2 agosto Licola – le dune – Viale Sibilla, 5, Pozzuoli

Le vaccinazioni nelle Piazze si terranno dalle ore 21.30 alle 24.00, in base al seguente calendario · mercoledì 28 luglio e domenica 1° agosto, Giugliano – Piazza Gramsci · giovedì 29 e sabato 31 luglio, Frattamaggiore – Ingresso Villa Comunale · venerdì 30 luglio e lunedì 2 agosto, Pozzuoli – Piazza a Mare