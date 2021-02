Covid, Federico II: “Non è il calciatore Osimhen la persona positiva alla variante africana”

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha smentito la possibilità che sia il calciatore del Napoli, Victor Osimhen, il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid.

- Advertisement -

La variante africana del Covid isolata a Napoli non ha nulla a che fare con Victor Osimhen. E’ quanto ci tiene a precisare l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, che in una nota “smentisce categoricamente la notizia circolata su alcune testate giornalistiche che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525 e precisa, inoltre, che non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio Napoli. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy. L’AOU Federico II stigmatizza il comportamento di alcune testate giornalistiche che diffondono notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalita’ dell’Azienda”.