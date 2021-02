Covid 19, Walter Ricciardi: “Chiederò lockdown totale per tutta Italia”

Covid 19 in Italia: il consigliere del ministro Speranza chiederà al Governo un lockdown “di durata limitata”. Salvini: “Ne parli prima con Draghi”. Impianti sciistici chiusi fino al 5 marzo.

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e membro del Comitato Tecnico Scientifico, chiederà al Governo Draghi di stabilire un nuovo lockdown generalizzato: “È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata -ha dichiarato all’Ansa- Oltre a ciò, va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale”.

Secondo Ricciardi, “è evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna all’instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Ne parlerò col ministro Roberto Speranza questa settimana”. Intervenuto in serata a “Che tempo che fa”, il consigliere del ministro ha approfondito la propria idea: “Il lockdown salva vite, la mortalità nelle nazioni che hanno soppresso ed eliminato il Covid è cento volte inferiore. Poi non si fanno più lockdown eliminando il virus. Non chiudi più le scuole, una volta che le hai aperte.

Ci sono gli svantaggi per fare un sacrificio grande e limitato adesso e tornare a prosperare dopo. Di fatto funziona solo la zona rossa, nella zona arancione i contagi rimangono stabili, in quella gialla risalgono”. Molte le voci dissonanti di fronte a questa ipotesi. Tra gli altri, il leader della Lega, Matteo Salvini, si è mostrato stupito dalle parole di Ricciardi, che contraddicono l’auspicato allentamento delle misure per le imprese. A “Mezz’ora in più”, Salvini chiede che Ricciardi “ne parli prima con Draghi e poi con la stampa”.

Lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inoltre annunciato lo stop alla riapertura degli impianti sciistici, che resteranno chiusi fino al 5 marzo. Nonostante Speranza abbia sottolineato “l’arrivo di altri ristori per gli operatori del settore”, anche in questo caso non sono mancate le contestazioni, in particolare da parte delle Regioni.