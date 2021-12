Covid 19, nuovo decreto: stop a quarantena per chi ha ricevuto terza dose di vaccino

Nuovo decreto su quarantena, Super Green Pass ed eventi sportivi: ecco le misure decise dal Consiglio dei Ministri guidato dal premier Mario Draghi.

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove misure per il contenimento dell’emergenza Covid 19 in Italia.

Dalla quarantena al Super Green Pass, ecco tutti i dettagli del nuovo decreto legge approvato su proposta del premier Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza.

Quarantena: stop per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino

Il decreto prevede che non si applichi più la quarantena a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid 19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo (terza dose).

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Inoltre, si prevede che la cessazione della quarantena o della “auto-sorveglianza” consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati: in tal caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Super Green Pass: ecco le attività per cui sarà obbligatorio

Stabilita anche l’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione). Oltre che per bus e treni, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Mascherine Ffp2: ok al prezzo calmierato

Il Governo ha poi trovato l’intesa per calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2, obbligatorie su tutti i mezzi pubblici, locali, regionali, nazionali, così come per andare a cinema, a teatro e negli stadi.

Eventi sportivi: capienza stadi torna al 50%, 35% per impianti al chiuso

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, la capienza negli stadi torna a essere del 50% con la soluzione a scacchiera. Cambia anche la situazione per gli impianti sportivi al chiuso, che potranno arrivare al 35% della capienza.