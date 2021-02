Covid 19 nelle scuole di Napoli: positivi cinque studenti del liceo Mercalli

Covid 19 nelle scuole di Napoli: cinque studenti del Mercalli positivi. Martedì 9 febbraio l’Unità di Crisi farà una nuova verifica sul trend dei contagi nelle scuole della Campania.

Dopo l’allarme lanciato ieri dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la riunione dell’Unità di Crisi di Palazzo Santa Lucia sull’incremento dei contagi da Covid 19 nelle scuole è stata aggiornata a martedì, allo scopo di avere maggiori dati sulla tendenza in preoccupante crescita.

Una nuova verifica sarà fatta nella giornata del 9 febbraio, mentre le scuole di ogni ordine e grado attendono sviluppi e devono fare i conti con i non pochi casi di contagio.

Come riportato da “Il Mattino”, sono risultati positivi cinque alunni di una quinta del liceo Mercalli, di cui però solo in due hanno seguito lezioni in presenza. Nelle prossime ore arriveranno i risultati sui contatti stretti e si provvederà a sanificare ulteriormente gli ambienti.

Dopo la pronuncia del Tar Campania, le scuole superiori sono tornate in classe da lunedì 1° febbraio, dando di nuovo il via alla didattica in presenza dopo più di tre mesi di Dad. Tutte le scuole erano infatti state costrette a ricorrere alla Didattica a distanza dal 16 ottobre, ovvero all’inizio della seconda ondata di Covid 19 in Campania.

Il ritorno a scuola (al 50%) riguarda più di 300mila alunni delle superiori, ma non sono mancate le proteste (legate soprattutto all’alternanza didattica in presenza-Dad e alle difficoltà dei trasporti pubblici).