Covid 19, Nappi contro De Luca: “Regione pubblica dati dei positivi a seconda della sua convenienza”

Covid 19 in Campania: il consigliere regionale della Severino Nappi (Lega) è intervenuto alla trasmissione MattinaLive su Canale 8.

“De Luca ha accusato Draghi di demagogia ma il demagogo è proprio lui, perché la Regione Campania pubblica i dati dei risultati dei test a seconda della convenienza politica e personale del presidente per giustificare scelte politiche folli”. Lo ha detto Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore metropolitano della Lega a Napoli, ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista per MattinaLive, il morning show in onda su Canale 8.

“Il giorno dopo la sentenza del Tar sull’ordinanza regionale sulla scuola, infatti, è stato pubblicato il dato del record assoluto di contagi in Campania. Se si va a guardare la tabella – ha spiegato Nappi -, improvvisamente vengono dichiarati i tamponi antigenici, non riportati nei giorni precedenti. Il dato, quindi, è fatto solo per gonfiare e dare la sensazione che la situazione in Campania stia precipitando. Nonostante da più di un anno il Ministero della Salute abbia imposto alle Regione di comunicare entrambe le rilevazioni, la Campania non ha mai rispettato queste indicazioni. Per questo motivo, oggi presenteremo un’interrogazione in Consiglio Regionale per capire qual è l’andamento reale dei tamponi antigenici nei giorni precedenti“.

“Non è la prima volta che succede – ha concluso il consigliere regionale – già il 18 marzo del 2021, infatti, la Regione aveva smesso di pubblicare il dato degli antigenici perché la Campania era in zona rossa. Escludendo quella rilevazione e contando solo i tamponi molecolari, la settimana successiva sarebbe passata in zona gialla”.