Covid 19 in Italia: il Governo Draghi proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo

Covid 19 in Italia: il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (data fino alla quale è stato prorogato anche il Super Green Pass).

Restano in vigore fino a quella data anche le norme relative al Green Pass e al Super Green Pass (la cui precedente scadenza era il 15 gennaio), oltre ai test antigenici (tamponi rapidi) a prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. Prorogati inoltre sia i congedi parentali al 50% per i genitori con i figli in quarantena che la possibilità di smart working per i fragili.

Nel decreto, non ci sono normative che prevedono l’obbligo di mascherine all’aperto, per cui viene lasciata libertà di decisione agli enti locali (in Campania, come sottolineato spesso dal governatore Vincenzo De Luca, tale obbligo è in vigore da oltre un anno e mezzo).