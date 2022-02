Covid 19 in Campania: tamponi gratis in farmacia anche per i bambini della scuola primaria

Anche in Campania tamponi gratis in farmacia per i bambini della scuola primaria: sarà possibile effettuarli con prescrizione medica (dopo un caso positivo nella classe).

Anche in Campania sarà possibile far effettuare tamponi gratis nelle farmacie ai bambini delle scuole primarie. Sarà possibile effettuare i test antigenici (conosciuti come anche tamponi rapidi) dopo che la famiglia dell’alunno, una volta informata che il proprio congiunto è “contatto scolastico” di un caso positivo al Covid 19, avrà contattato il proprio pediatra.

Il medico potrà effettuare il tampone oppure provvedere al rilascio della prescrizione per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia. Tale prescrizione medica dovrà dunque essere mostrata al farmacista prima dell’effettuazione del tampone.

Questo provvedimento è stato ben accolto sia dalle famiglie che dalle Regioni, visto che, nel decreto dello scorso 7 gennaio, erano stati indicati solo i ragazzi delle scuole medie e superiori come beneficiari della misura prevista da ministero della Salute e dell’istruzione.

L’integrazione del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, datata 28 gennaio, allarga la misura anche ai bambini delle elementari fino al 28 febbraio: anche la Regione Campania ha aggiornato le linee guida in tal senso.