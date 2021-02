Covid 19 in Campania: Massa Lubrense diventa zona rossa

Massa Lubrense: dopo l’alert dell’Unità di crisi il sindaco Balducelli ha annunciato l’entrata in vigore della zona rossa fino al 28 febbraio.

- Advertisement -

Da domani, sabato 13 febbraio, e fino a domenica 28 febbraio, la città di Massa Lubrense diventa zona rossa.

Lo ha deciso il sindaco, Lorenzo Balducelli, alla luce della segnalazione da parte dell’Unità di crisi della Regione Campania di un alert basato sui dati a disposizione dei contagi da Covid 19 nel comune della Penisola Sorrentina. “Alla luce delle evidenze scientifiche segnalateci – scrive Balducelli su Facebook – sono quindi in dovere di emanare un’ordinanza per l’adozione delle misure previste a livello nazionale per le zone rosse. L’ordinanza, in fase di elaborazione, sarà pubblicata in giornata e sarà inviata alle forze dell’ordine del territorio che attiveranno i necessari controlli”.

Foto all’interno: pagina Facebook Lorenzo Balducelli (sindaco Massa Lubrense)