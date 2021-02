Covid 19 in Campania, De Luca sull’aumento dei contagi: “Servono misure efficaci del Governo” (VIDEO)

Regione Campania: De Luca chiede maggiori controlli per evitare l’incremento dei contagi. E punzecchia Beppe Grillo: “Ci mancava solo il Ministero delle galassie”.

- Advertisement -

Nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare del prossimo weekend, che vede la coincidenza del Carnevale e San Valentino: “Se non ci saranno misure efficaci, fra due settimane, venti giorni, ci sarà una nuova esplosione dei contagi -sottolinea il numero uno di Palazzo Santa Lucia- Abbiamo visto cosa è successo nei giorni scorsi, soprattutto nel fine settimana: piazze, strade e lungomari del nostro Paese completamente invasi da giovani e meno giovani, in condizioni di assoluta inesistenza di qualunque forma di controllo”.

Per De Luca, “sta accadendo quello che il Governo ha deciso che accadesse. Stiamo assistendo a una riesplosione del contagio, abbiamo le corsie degli ospedali ingolfate, non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando. Col pericolo delle varianti del virus: non siamo in grado di capire il livello di diffusione e di pericolosità di alcune di queste varianti“.

Sul tema scuola (da giorni ormai al centro delle polemiche), De Luca torna sui dati dell’Unità di crisi: “In Campania -prosegue- i contagi stanno registrando un aumento nella popolazione scolastica. Le scuole non si riaprono per motivi semplici, ovvero per prevenire. Si cerca di evitare assembramenti nei luoghi chiusi. Noi abbiamo fornito tutti i dati e abbiamo responsabilizzato le amministrazioni comunali”.

Dopo aver fatto il punto sulla campagna di vaccinazione (“Ad oggi solo 140mila persone hanno completato le due dosi per via della carenza nelle forniture”), De Luca elogia nuovamente l’arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi.

Sottolineata la necessità di una sburocratizzazione dell’Italia (soprattutto in vista degli investimenti futuri), non è mancato un momento di ironia sul nuovo Ministero della transizione ecologica, fortemente voluto dal fondatore del M5S, Beppe Grillo: “Dovremo aspettarci questa grande novità, un ministero alle Galassie che credo sarà affidato a persone di alto profilo come Giordano Bruno, il quale sta aspettando a Campo dei Fiori di essere convocato”.