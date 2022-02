Covid 19 in Campania, De Luca ribadisce: “Mascherine all’aperto ancora per qualche settimana” (VIDEO)

Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca sottolinea il generale miglioramento della situazione e punge il Governo sulla questione mascherine all’aperto (“Evitiamo prese in giro”).

Dopo due settimane di stop, torna la consueta diretta Facebook del venerdì del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che sottolinea il costante miglioramento sul fronte Covid 19: “Grazie a Dio -dichiara il numero uno di Palazzo Santa Lucia – la situazione va migliorando in maniera sensibile in tutta Italia e anche nella nostra regione, grazie anche alle vaccinazioni ai bambini”.

Situazione che sta pian piano tornando alla normalità anche nelle scuole: “Mi pare -prosegue De Luca – che anche qui stiamo uscendo progressivamente da problemi delicati. Abbiamo contestato l’atteggiamento propagandistico del ministro dell’Istruzione che in una conferenza stampa del 10 gennaio ha detto che in Italia andava tutto bene. Era una comunicazione falsa. Gennaio è stato un caos in tutta Italia. Eppure, nonostante il Ministero, ci stiamo avviando anche in quel caso verso la normalità”.

Tema d’attualità è l’abbandono dell’obbligo di mascherine all’aperto, da oggi in vigore in tutta Italia ma non in Campania. De Luca punzecchia ancora una volta il Governo: “Decide che da oggi non è obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno. Qui, diversamente, resta l’obbligo. Non è un grande sacrificio -rimarca il governatore – Vorremmo evitare diversamente dal governo nazionale finzioni e prese in giro”.

Per De Luca, “il Governo dice che non è obbligatorio l’uso all’esterno e dice di portarla in tasca e metterla in caso di assembramenti. Ma quando si passeggia in una strada commerciale come si fa a distinguere se ci si trova in un assembramento oppure no? Per me è molto più semplice indossarla, evitiamo prese in giro. Manteniamoci tranquilli, ancora per qualche settimana, per evitare il riaccendersi il contagio”.