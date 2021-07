Covid 19 in Campania, De Luca: “Altre ordinanze per confermare l’obbligo di mascherina”

Covid 19 in Campania: a margine dell’inaugurazione del nuovo asilo nido aziendale del Policlinico “Federico II” il governatore Vincenzo De Luca ribadisce che l’obbligo di indossare la mascherina sarà in vigore anche dopo l’estate.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, conferma che anche dopo l’estate sarà obbligatorio indossare la mascherina come forma di prevenzione contro la pandemia da Covid 19.

L’attuale ordinanza scade a fine luglio, ma, a margine dell’inaugurazione del nuovo asilo nido aziendale del Policlinico “Federico II”, il numero uno di Palazzo Santa Lucia ha dichiarato alla stampa che “facciamo altre dieci ordinanze per rendere obbligatorie dieci mascherine, anche sulle orecchie. Quando diciamo che chi si vaccina è immunizzato per il 92% al massimo, dobbiamo sapere che anche con la seconda dose c’è un 10% che si contagia”.

De Luca ha inoltre aggiunto che “il vantaggio è che chi è immunizzato non va in terapia intensiva e non ha problemi seri ma contagia a sua volta gli altri, quindi l’uso della mascherina dev’essere obbligatorio sempre anche quando si è vaccinati per la tutela propria e degli altri.

È davvero un martirio portare la mascherina? Certo è un piccolo fastidio ma in cambio abbiamo una grande protezione e un aiuto per tornare alla vita normale. Un po’ di buon senso”.