Covid 19 in Campania, bollettino del 31 maggio: 1.947 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 31 maggio, parla di 1.947 nuovi positivi su 14.809 tamponi analizzati.

L’Unità di crisi della regione informa che i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 1.947 di cui positivi all’antigenico: 1.758 e al molecolare 189. I test sono 14.809 di cui antigenici: 10.604 e Molecolari 4.205. Zero i decessi nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.947

di cui:

Positivi all’antigenico: 1.758

Positivi al molecolare: 189

Test: 14.809

di cui:

Antigenici: 10.604

Molecolari: 4.205

Deceduti: 0

nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 404

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.