Covid 19 in Campania: al via il vaccino a domicilio per gli over 80 a Napoli

Vaccino anti Covid 19: parte tra una settimana a Napoli (con 3110 dosi di Moderna) la vaccinazione per gli over 80 che non possono raggiungere i centri vaccinali.

Al via a Napoli la campagna di vaccinazione “a domicilio” per gli over 80 che non possono raggiungere i centri vaccinali. Come riporta “Repubblica”, si parte con le dosi Moderna tra sette giorni.

La Asl Napoli 1, diretta da Ciro Verdoliva, ha ancora 3110 dosi del vaccino Moderna, conservate nei frigoriferi e che saranno destinate per le dosi “domiciliari”. Oggi, invece, gli over 80 niente vaccini alla Mostra d’Oltremare perché sono finite le scorte di Pfizer. “Al Covid Vaccine center – spiega Verdoliva– potremmo vaccinare oltre 4mila persone al giorno. Se avessimo un numero di dosi potremmo dare una grande accelerazione alla Campania. Con le forze dell’ordine, tra l’altro, impieghiamo pochissimo tempo a effettuare le somministrazioni”.