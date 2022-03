Covid 19 in Campania, bollettino del 7 marzo: 5.852 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 7 marzo, parla di 5.852 nuovi positivi su 40.690 tamponi analizzati.

Sono 5.852 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania su un totale di 40.690 test effettuati, per un indice di contagio pari al 14,38%, in leggero calo rispetto al 15% registrato ieri su un numero di tamponi di gran lunga inferiore. Dal quotidiano bollettino diffuso dall’Unita’ di crisi della Regione Campania; si apprende anche che sono cinque i decessi nelle ultime 48 ore che vanno ad aggiungersi ad altre sei morti precedenti ma registrate solo ieri.

Capitolo posti letto: quelli di terapia intensiva disponibili sono 631 a fronte di 29 occupati (-1 rispetto al dato di ieri). In leggera flessione anche i posti letto di degenza occupati: 575, a fronte dei 591 di ieri (-16).