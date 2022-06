Covid 19 in Campania, bollettino del 6 giugno: 2.616 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 6 giugno, parla di 2.616 nuovi positivi su 19.614 tamponi analizzati.

Sono 2.616 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su 19.614 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 13,33%, in discesa rispetto al 14,17 di ieri. Il bollettino regionale segnala quattro vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore. Resta invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (14) mentre quello delle degenze scende a quota 303 (-15).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.616

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.392

Positivi al molecolare: 224

Test: 19.614

di cui:

Antigenici: 13.298

Molecolari: 6.316

Deceduti: 3 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 303

(*) Posti letto Covid e Offerta privata