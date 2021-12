Covid 19 in Campania, bollettino del 14 dicembre: 1.621 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 14 dicembre, parla di 1.621 nuovi positivi su 37.416 test eseguiti.

Sono 1.621 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su 37.416 test eseguiti. Il tasso di incidenza sale al 4,33%, rispetto al 3,22 di ieri. Sei le nuove vittime, di cui due decedute nelle ultime 48 ore e quattro in precedenza.

Si conferma il trend di crescita dei ricoveri in degenza, oggi 395 (+14), mentre quelli in intensiva sono in lieve calo a quota 25 (-3).