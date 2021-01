Covid 19, il Cardinale Crescenzio Sepe ancora positivo: rinviata la messa di ringraziamento

Il Cardinale Crescenzio Sepe ancora positivo al Covid 19: rinviata la celebrazione eucaristica di ringraziamento (che era in programma domenica 24 gennaio).

- Advertisement -

Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, è ancora positivo al Covid 19: a darne notizia è la Curia di Napoli.

Per questo motivo, si legge in una nota, la celebrazione eucaristica di ringraziamento a conclusione del suo ministero pastorale alla guida dell’arcidiocesi di Napoli (inizialmente fissata per domenica 24 gennaio) viene rinviata.

Crescenzio Sepe (Arcivescovo della città partenopea dal maggio 2006) è infatti a fine mandato e sarà sostituito da don Mimmo Battaglia, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita, Telese Terme e Sant’Agata de’ Goti.