Covid 19, focolaio in casa di riposo a Portici: morti due anziani

Portici: due anziani residenti nella casa di riposo Pio XII sono deceduti a causa del Covid 19.

Arriva una triste notizia riguardante casa di riposo Pio XII di Portici, dove la settimana scorsa era scoppiato un https://www.2anews.it/portici-57-positivi-al-covid-19-in-una-casa-di-riposo/ (con ben 57 persone positive, di cui 41 anziani e 16 operatori sanitari).

Come riporta “Il Mattino”, nelle ultime 24 ore sono morti due anziani che erano ospiti in quella casa di riposo: il primo (ultraottantenne già afflitto da altre patologie) è deceduto al Covid Hospital di Boscoreale, la seconda (95 anni, con altre patologie e risultata negativa al primo screening di tamponi), era in quarantena nella Rsa.