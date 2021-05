Covid-19,  da PerkinElmer il nuovo test rapido antigenico ad alta sensibilità

Il nuovo test PerkinElmer per la ricerca dell’antigene ha una sensibilità del 97% ed è in grado di individuare in 15 minuti se un paziente sia positivo o negativo al Covid-19.

Milano, 20 Aprile 2020 – PerkinElmer, multinazionale americana attiva nei settori della diagnostica, delle scienze biologiche e alimentare, ha introdotto in Italia, un nuovo test antigenico ad alta sensibilità per lo screening su larga scala.

Quest’ultima aggiunta al portfolio di soluzioni test per la SARS-CoV-2 dell’azienda è disponibile in più di 30 paesi che riconoscono il marchio CE.

PerkinElmer ha sviluppato un test antigenico in grado di rilevare il quantitativo dell’antigene della proteina nucleocapside.

Eseguibile con tampone nasale o nasofaringeo, il test fornisce ai pazienti una risposta rapida e affidabile sull’eventuale presenza dell’infezione da Coronavirus in soggetti sintomatici o asintomatici. In appena 15 minuti si ottiene un risultato positivo o negativo, che facilita le decisioni relative alle cure o l’immediato isolamento.

Studi clinici su soggetti sintomatici e asintomatici, inclusi individui con una bassa carica virale, hanno mostrato una sensibilità di oltre il 97% fra campioni nasali e nasofaringei. La specificità del test su 202 campioni negativi è stata del 100%, il che significa che non sono stati identificati falsi positivi.

Il dispositivo diagnostico in vitro è perfettamente idoneo per l’uso professionale nei POCT (Point Of Care Testing, ovvero i test presso il luogo nel quale viene fornita l’assistenza sanitaria al di fuori del laboratorio di analisi chimico-cliniche di riferimento che non richiede spazi strutturati permanenti, ma anche kit e strumentazione trasportabile manualmente), in ambiente clinico e non, come centri medici, centri di transito dei viaggiatori, aziende, luoghi deputati all’istruzione.

“Mentre i test RT-PCR restano lo standard di riferimento nella diagnosi del COVID-19, sul mercato c’è un bisogno ancora non soddisfatto di test antigenici fortemente attendibili, che possano supportare le strategie per le riaperture a livello mondiale”, dice il Dott. Masoud Toloue, Vicepresidente Senior di PerkinElmer Diagnostics. “La sensibilità e l’attendibilità sono importanti, specialmente in questo ambiente difficile. Esattamente come per i nostri test RT-PCR, ci sono grande impegno e grande talento dietro lo sviluppo di un test antigenico a flusso laterale che diventa un nuovo punto di riferimento per i test rapidi, e che forse potrà aiutare a facilitare il ritorno sicuro all’istruzione, il commercio e altre attività quotidiane in presenza”.

PerkinElmer continua a lavorare in prima linea nel miglioramento dei test per il COVID-19. L’ampia offerta a tema SARS-CoV-2 varia dall’estrazione dell’RNA con sistema high-throughput, a test RT-PCR, automazioni, metodo ELISA, chemiluminescenza, fluorescenza a risoluzione temporale e test sierologici a flusso laterale.

Basato su dati comparativi resi noti dalla Food and Drug Administration (FDA) americana, il “Kit per il rilevamento dell’acido nucleico del nuovo coronavirus” ha il più basso limite di rilevazione tra i test diagnostici molecolari per il COVID-19 autorizzati segnalati per lo studio, ed è per questo considerato l’analisi più sensibile. Questo esame RT-PCR ha ottenuto anche la EUA (Emergency Use Authorization, autorizzazione all’uso d’emergenza) della FDA nella primavera del 2020 e ha di recente ricevuto la EUA per testare soggetti senza sintomi o altre ragioni per sospettare un’infezione da COVID-19.

About PerkinElmer

PerkinElmer consente a scienziati, ricercatori, medici di affrontare le sfide più difficili e critiche in ambito scientifico e sanitario. Con una mission incentrata sull’innovazione per un mondo più sano, produciamo soluzioni uniche per servire la diagnostica, le scienze biologiche, il settore alimentare e i mercati correlati.

Stringiamo partnership strategiche con i clienti per consentire una visione lungimirante e più accurata, supportata da una profonda conoscenza del mercato e da una grande esperienza tecnica. Il nostro team dedicato di circa 14.000 dipendenti in tutto il mondo aiuta con passione i clienti a lavorare per creare famiglie più in salute, migliorare la qualità della vita, e sostenere il benessere e la longevità delle persone a livello globale. L’azienda ha dichiarato un ricavo di circa 3,8 miliardi di dollari nel 2020, serve clienti in 190 paesi, ed è membro dell’indice azionario S&P 500 di Standard & Poor’s.

Ulteriori informazioni sono disponibili al numero 1-877-PKI-NYSE o su www.perkinelmer.com