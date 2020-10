Covid 19, crescita dei contagi nelle scuole di Napoli: 115 casi positivi

69

Covid 19 a Napoli: dall’avvio del nuovo anno scolastico sono 115 i contagi nelle scuole partenopee.

La seconda ondata del Covid 19 si sta facendo sentire anche sulle scuole della città di Napoli. Nella giornata di ieri si sono registrati altri 16 casi positivi, per cui, come riportato da “Repubblica”, dall’inizio dell’anno scolastico 2020-21 i contagiati arrivano a 115.

Ovviamente, ai contagiati si aggiungono decine di persone messe in isolamento, tra compagni di scuola e insegnanti. Protocolli stringenti, banchi distanziati e mascherine possono funzionare fino a un certo punto per scongiurare ogni pericolo.

Anche in provincia la situazione non è delle migliori: basti pensare ai 10 contagiati in una sola classe del liceo Flacco di Portici o al fatto che siano finite in quarantena ben cinque classi di una scuola media di Torre del Greco, per via della positività di un docente che in quelle classi aveva fatto lezione fino alla scorsa settimana. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha per ora escluso il ricorso alla didattica a distanza, già sperimentata per portare a termine lo scorso anno scolastico vissuto tra mille difficoltà.

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che in Italia, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi).

I dati del monitoraggio, condotto dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità.

Si parla di percentuali basse, ma è chiaro che la crescita dei contagi degli ultimi giorni (proprio ieri è stato registrato il dato record di 7332 positivi) non può far stare tranquilli, per cui non è affatto da escludere un futuro ritorno alla didattica a distanza. Dipenderà tutto dalla curva dei contagi.