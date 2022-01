Covid 19, Conenna (Santobono) ai genitori: “Tra virus e vaccino, scegliete il vaccino”

Covid 19 a Napoli: a Radio CRC Rodolfo Conenna (direttore dell’Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon) lancia un appello ai genitori per far vaccinare i loro bambini.

“Tra virus e vaccino per i vostri figli, scegliete il vaccino. Nella scelta per i nostri figli dobbiamo sapere raffreddare le emozioni e diventare aridi e riferirci ai dati numerici: ad oggi sono stati vaccinati negli Stati Uniti 8 milioni di bambini e sono stati registrati solo 11 casi di miocardite, tutti regrediti in tre giorni”. Questo l’appello lanciato dai microfoni di Barba&Capelli su Radio Crc dal direttore dell’azienda sanitaria Santobono, Rodolfo Conenna, ai genitori ancora restii a vaccinare i bambini.

“Sostanzialmente – spiega Conenna – possiamo dire che vaccinarsi è mille volte più sicuro rispetto al rischio molto più concreto delle complicanze del contagio da virus Covid 19, e oggi purtroppo avere il contagio è un evento possibile; ci sono dati che ci dicono che a breve la Omicron porterà al contagio di almeno metà della popolazione. Prima di Natale – prosegue – avevamo pochissimi ricoveri, successivamente in 15 giorni sono passati da 0 a 30 e siamo stati costretti ad aprire degli altri reparti. Attualmente, quindi, noi abbiamo 30 posti letto dedicati al Covid, poi abbiamo una zona filtro di 10 posti letto per gestire i bambini in ingresso per altre patologie, poi abbiamo 2 posti di terapia intensiva attualmente occupati e 2 di neonatologia.

Poi c’è il fenomeno della MIS-C, ovvero bambini che sono stati positivi settimane prima e che ora presentano sintomatologia anche grave di interessamento multi organo. In un anno abbiamo avuto circa 60 bambini con questa grave infiammazione multipla”.