Covid 19, atteso nuovo monitoraggio: la Campania dovrebbe restare zona gialla

Covid 19 in Italia: il prossimo monitoraggio (i cui risultati saranno ufficializzati venerdì 29 gennaio) dovrebbe lasciare la Campania ancora in zona gialla.

C’è grande attesa per il prossimo monitoraggio (che sarà ufficializzato domani, venerdì 29 gennaio) sull’andamento dei contagi da Covid 19 in Italia. La circolazione del virus è diminuita, per cui da domenica 31 gennaio gran parte delle regioni (16 per la precisione) dovrebbero rientrare in zona gialla. La situazione è sotto controllo anche in Campania, che dovrebbe restare ancora gialla (lo è dallo scorso 11 gennaio).

Nella settimana dal 18 al 24 gennaio il calo dei casi di contagio è stato pari al 18%, per cui potrebbe essere possibile allentare le misure: possibile l’eliminazione delle zone rosse.

Tuttavia, secondo la mappa dell’Unione Europea (aggiornata al 28 gennaio), le regioni in “rosso scuro” sono Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano. Il “rosso scuro” indica quelle aree in cui il Covid 19 circola a livelli molto elevati, con un tasso dei casi di contagio superiore a 500 ogni 100mila persone.

Da ricordare che, in base alle norme attuali, non si può migrare dalla zona rossa alla arancione o dalla arancione alla gialla prima di due settimane.