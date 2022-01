Covid 19 ad Avellino: positivi 3 pazienti del reparto di Ematologia

Covid 19 ad Avellino: positivi 3 pazienti ricoverati nel reparto di Ematologia dell’ospedale Moscati (nel quale sono complessivamente 43 i ricoveri dovuti al virus).

Situazione complessa sul fronte Covid 19 all’ospedale Moscati di Avellino, dove 3 pazienti ricoverati nel reparto di Ematologia sono risultati positivi al virus. Lo ha fatto sapere l’Azienda Ospedaliera, sottolineando che le loro condizioni non sono preoccupanti.

Dopo la positività al tampone, in due sono stati trasferiti nell’area Covid specialistica, non presentando sintomi, mentre il terzo, paucisintomatico con lievi problemi respiratori, è stato invece trasferito nell’area Covid medica.

Come riportato da “Fanpage”, all’ospedale Moscati di Avellino sono attualmente 43 i pazienti ricoverati per Covid 19, di cui 4 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda il personale sanitario del nosocomio irpino, sono un centinaio i casi positivi tra medici, infermieri e impiegati.