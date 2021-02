Covid 19 a Salerno: positivi tre consiglieri comunali

Covid 19 a Salerno: i consiglieri comunali Natella, Galdi e Ventura, sono risultati positivi al virus (tutti asintomatici e in isolamento domiciliare). Il sindaco Vincenzo Napoli ha deciso di porsi in isolamento volontario.

Tre consiglieri comunali di Salerno, ovvero Massimiliano Natella, Rocco Galdi e Peppe Ventura, sono risultati positivi al Covid 19: i tre sono asintomatici e dunque in isolamento domiciliare.

Dopo aver appreso la notizia, in via cautelativa e puramente precauzionale, il sindaco Vincenzo Napoli (che tra qualche giorno si sottoporrà al tampone) ha deciso di porsi in isolamento volontario e continua a lavorare da casa.

Nel frattempo, nel fine settimana la sede dell’Ente, in tutti i locali, è stata sanificata, come accade ciclicamente.