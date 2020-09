Covid 19 a Pozzuoli, 83 persone contagiate: si lavora per aumentare i posti letto in ospedale

Pozzuoli: la città flegrea risulta una delle più colpite in Campania dal Covid 19 (206 casi dall’inizio dell’emergenza). Si lavora per aumentare i posti letto all’ospedale Santa Maria delle Grazie.

Sono 83 le persone attualmente positive al Covid 19 a Pozzuoli (quattro nelle ultime 24 ore): tre positivi sono ricoverati in ospedale. La città flegrea si conferma dunque uno dei Comuni più colpiti della Campania (con ben 206 casi da inizio marzo, di cui 13 morti).

Una situazione che necessita di grande attenzione, per cui, come riporta “Il Mattino”, il reparto di Ortopedia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie è pronto ad essere trasferito (e accorpato a quello di Otorinolaringoiatria) per far posto ai casi sospetti di Covid 19: dieci i nuovi posti letto previsti in vista di una nuova possibile fase acuta nelle prossime settimane.

Una situazione da gestire fino a quando il nuovo Covid Center (inaugurato in primavera) inizierà ad essere operativo, visto che al momento non lo è a causa della mancanza di medici e infermieri (oltre che, per fortuna, a causa della riduzione dei casi).

Tale struttura è dotata di undici posti letto, che potranno essere raddoppiati in caso di emergenza (e a cui se ne aggiungono quattro di terapia sub-intensiva).