Covid 19 a Napoli, verso la normalità: il Cotugno chiude una delle Terapie intensive

Ospedale Cotugno di Napoli: dopo la prima e la terza divisione, sono stati riconvertiti una terapia intensiva e un reparto di ricoveri ordinari che hanno accolto pazienti affetti da Covid 19.

Con la campagna di vaccinazione che va sempre più veloce, pian piano si comincia a vedere la luce in fondo a quel maledetto tunnel chiamato Covid 19.

Da quasi un anno e mezzo, l’ospedale Cotugno di Napoli rappresenta uno dei nosocomi più apprezzati nella lotta al virus, avendo dato prova di grandissima eccellenza nel complesso campo delle malattie infettive.

La normalità sta dunque tornando a piccoli passi, tanto che, come riporta “Fanpage”, è stata chiusa una delle terapie intensive dedicata ai pazienti Covid, a questo punto riconvertita per pazienti affetti da altre malattie infettive. I frutti di tale miglioramento si vedono dal fatto che, dopo la prima e la terza divisione, sono stati riconverti una terapia intensiva e un reparto di ricoveri ordinari.

“Il Cotugno si riconverte per le patologie infettive -spiega il DG dell’Azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio Di Mauro– Cerchiamo di tornare a una situazione normale, ricoverando anche altre patologie. Dobbiamo puntare molto sul fatto che dobbiamo recuperare pazienti che fino a oggi hanno avuto molte difficoltà ad avere accesso agli ospedali a causa del Covid”.

Di Mauro invita però a “non abbassare la guardia. Avremo sempre dei posti disponibili qualora ci dovesse essere un’impennata per il Covid. Ringrazio tutti i miei medici, i miei infermieri, tutto il personale del Cotugno e dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per l’impegno e la professionalità che hanno dimostrato e continuano a dimostrare”.