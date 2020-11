Covid 19 a Napoli: ecco la tenda della Croce Rossa al Cardarelli

Covid 19: grazie alle cinque tende della Croce Rossa ci sarà negli ospedali della Campania un incremento di posti letto disponibili fino a 150 o 160 unità (di cui 20-25 al Cardarelli).

Stamattina, lunedì 2 novembre, gli uomini della Croce Rossa hanno costruito nella parte posteriore dell’ospedale Cardarelli di Napoli la prima delle cinque tende integrative in Campania per allargare la disponibilità di posti letto di degenza per il Covid 19.

Posta all’interno di un parcheggio ora liberato, tale postazione (riscaldata, con pareti di alluminio, pavimento di legno e un tetto del materiale delle tende) potrà ospitare 20-25 posti letto, probabilmente a partire da mercoledì: “Qui verranno – spiega il Direttore Generale del Cardarelli, Giuseppe Longo – i soggetti “sospetti”, che affollano i pronto soccorso. Il paziente verrà ospitato temporaneamente nella tenda che è una struttura ad alta flessibilità e movimentazione e ci permette di essere veloci nel liberare dalle barelle i pazienti che arrivano. Continuiamo a registrare tra i 150 e i 200 accessi al giorno e questa struttura alleggerisce l’intera complessità del pronto soccorso dandoci la possibilità e il tempo di capire se sono pazienti Covid o non Covid e di definire il percorso assistenziale che sia da ricovero o da assistenza domiciliare o da strutture residenziali se non hanno sintomi “.

Stamattina, lo stesso Longo aveva parlato a CRC, criticando la mancanza di controlli a casa da parte dei medici di base: “Tutti i giorni cerchiamo di liberare i posti letto perché sono una risorsa fondamentale -rimarca Longo- Il pronto soccorso ci dimostra che arrivano molti pazienti non da ricovero, ma non hanno altra modalità se non il 118 o con l’arrivo diretto in ospedale. Il paziente non vuole solo valutazione telefonica ma anche dal vivo, un confronto diretto”.

Intanto Fiorella Palladino, primario del pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli, lancia l’Sos per lo stress del personale sanitario nell’affrontare tale situazione: “La sofferenza sull’organico è enorme, non ci sono medici, infermieri, operatori e materiali che ci bastino in questo momento”, dichiara a “Repubblica”.

La Protezione civile stima che, grazie alle 5 tende della Croce Rossa Italiana, si amplierà la dotazione di posti letto disponibili fino a 150 0 160 unità.

