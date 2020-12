Covid 19 a Castellammare, focolaio all’ospedale San Leonardo: chiuso il pronto soccorso

Covid 19 a Castellammare di Stabia: 32 esponenti del personale sanitario sono risultati positivi al virus (motivo per cui è stato chiuso il pronto soccorso del San Leonardo).

Situazione complicata a Castellammare di Stabia sul fronte Covid 19, visto che 32 lavoratori del personale sanitario dell’ospedale San Leonardo sono risultate positive al virus.

Per questo motivo, il pronto soccorso del nosocomio stabiese è stato chiuso per 48 ore (nelle quali saranno sanificati gli ambienti): saranno accettati solo i pazienti in codice rosso.

Come riportato da “Il Mattino”, molti ammalati sono stati trasferiti in altri presidi sanitari del territorio campano o nei reparti di degenza in base alla loro patologia.

Il pronto soccorso, come spiegato da Gaetano D’Onofrio (direttore della Asl Napoli 3) riaprirà domani, mercoledì 23 dicembre.