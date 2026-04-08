Cosmetica: nasce Jolie Soin, la linea skincare di Giorgia Palmas che unisce Napoli e la Sardegna

Il nuovo brand di Arval punta su sostenibilità e territorio. Una nuova linea skincare che sarà presentata a Napoli mercoledì 15 aprile 2026 presso il giardino coperto del Magnolia.

NAPOLI. Il mare, questa volta, non separa. Anzi unisce Napoli la Sardegna in un racconto legato al Mediterraneo che parla di sostenibilità, innovazione e futuro. È in questo contesto che prende forma Jolie Soin by Giorgia Palmas, un nuovo brand di Arval Cosmetici, il primo nella storia dell’azienda a vivere al di fuori del marchio. Una nuova linea skincare che sarà presentata a Napoli mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 19:00, presso il giardino coperto del Magnolia, in vico Belledonne a Chiaia.

Il progetto mette in connessione territori, ricerca e visione industriale. Da una parte c’è Napoli, dall’altra la Sardegna, terra d’origine di Giorgia Palmas e una delle cinque Blue Zones del mondo, aree note per l’eccezionale longevità dei loro abitanti. Da questo territorio straordinario proviene l’attivo simbolo della linea: l’estratto iperfermentato di mirto e lentisco, piante tipiche della macchia mediterranea, selezionate per le loro proprietà antiossidanti e protettive.

Una visione contemporanea della cura della pelle, ispirata ai principi della longevity skincare: un approccio che non si limita a correggere i segni del tempo, ma mira a preservare nel tempo vitalità, equilibrio e qualità cutanea. Al centro della routine, i sieri, concepiti come trattamento principale della pelle.

Arval ha seguito l’intero percorso di sviluppo, dalla selezione degli attivi alla formulazione, dai test fino all’industrializzazione, trasformando un immaginario territoriale in un prodotto costruito su basi scientifiche. È qui che il mare torna centrale: non come scenario ma come spazio comune tra identità diverse che si incontrano sul terreno della bellezza contemporanea sempre più vicina ai temi della durata, della responsabilità e dell’innovazione. Un incontro che unisce storytelling territoriale, performance formulativa e coerenza strategica.

“Con Jolie Soin compiamo un passo strategico importante: mettiamo la nostra competenza scientifica, industriale e di marketing al servizio di un brand nuovo e autonomo, costruito su basi solide e contemporanee”, afferma Luca Mazzoleni, Amministratore Delegato di Arval Cosmetici. “Abbiamo sviluppato una linea ispirata ai principi della longevity capace di coniugare naturalità, ricerca e risultati concreti. È un progetto che rafforza il posizionamento di Arval come partner formulativo e industriale per brand skincare ad alto potenziale”.

Per Giorgia Palmas, Jolie Soin rappresenta un progetto profondamente personale. “La Sardegna è la mia terra ed è un luogo simbolo di autenticità e longevità. Ho voluto che Jolie Soin nascesse da questa ispirazione”, afferma. “Insieme ad Arval abbiamo trasformato i principi della longevity skincare in formule efficaci e accessibili, pensate per accompagnare la pelle nel tempo con equilibrio e semplicità. È una linea che racconta le mie radici, ma con uno sguardo moderno e scientifico”.

Jolie Soin sarà distribuito in esclusiva da Idea Bellezza e arriverà nei punti vendita e sull’e-commerce del retailer a partire da aprile 2026.