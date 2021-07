Cose da fare a Napoli: A Marechiaro il tour in kayak con aperitivo

Cose da fare a Napoli: Tutti i mercoledì estivi l’Associazione Marechiaro Esotica offre il noleggio kayak con aperitivo. Scegli il tuo percorso e dopo ti gusti un meritato aperitivo al Fish Bar.

Al Borgo di Marechiaro sotto l’incantevole Fenestella è possibile noleggiare canoe e godersi un tour esplorativo della costa di Posillipo ricca di storia, grotte e misteri. In particolare l’Associazione Marechiaro Esotica tutti i mercoledì del periodo estivo dalle 17 alle 20 ha attivato l’offerta noleggio kayak più aperitivo al Fish Bar al prezzo speciale di 20 euro a persona.

Per arrivare ricordiamo che è attiva la ZTL ma è disponibile un parcheggio a pagamento autorizzato scendendo sulla sinistra a pochi metri dalla Chiesa di Marechiaro Santa Maria del Faro dove è possibile raggiungere il luogo di noleggio kayak scendendo le scale verso il mare.

Inoltre dal 17 luglio scorso è stato attivato il Bus 622 che parte da Capo Posillipo e arriva giù Marechiaro.

I percorsi in canoa da scegliere sono vari. Il più seguito è verso l’area protetta del Parco Sommerso della Gaiola.

Le aree marine protette, come il Parco sommerso della Gaiola, ospitano un’elevatissima tipologia di comunità biologiche differenti a partire dalle scogliere superficiali lambite dalle onde fino alle pareti rocciose profonde del banco della Cavallara. Anche se non intenzionalmente il cattivo utilizzo delle canoe potrebbe recare danno ad alcuni habitat superficiali molto importanti.

In canoa e kayak, ci sono alcune importanti regole da rispettare per tutelate le aree marine protette che sono riportate in questo link.

Che cosa aspetti vieni a vivere un’esperienza suggestiva nel posto più bello di Napoli!