Cosa fare a Napoli, tutti gli eventi nel weekend dal 10 al 12 novembre

Da venerdì 10 a domenica 12 novembre un weekend ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere il Vesuvio MotoShow con esibizioni di supercar.

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 10 a domenica 12 novembre 2023 tra cui appuntamenti di sagre, arte, cultura, mostre, concerti e spettacoli da non perdere.

Eventi a Napoli e in Campania:

Vesuvio MotorShow a Gianturco 11 e 12 novembre

Vesuvio MotorShow, a Napoli Gianturco diventa pista di Supercar l’11 e 12 novembre Via Brecce a Sant’Erasmo si trasforma in “Monza” Pit stop Formula1, rally, Gran Turismo, Ferrari Challenge, F3, 500 da gara Esposizione, prove di cambio gomme, sound, regolarità, Food truck la scuola corse Officina 27 Motorsport, eccellenza campana dei kart Brand CRG dove sono nati Rosberg, Hamilton e Verstappen.

Info per partecipare all’evento

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Citta’ della Scienza eventi del 11 e 12 novembre 2023

Città della Scienza aderisce alla quinta edizione del progetto nazionale “Avventura tra le pagine, Leggiamo al museo”, un programma che prevede eventi diffusi di letture in musei e spazi culturali in tutta Italia.

Nel prossimo weekend un programma ricco di eventi con le attività del progetto #LASCIENZAINSCENA sono ideate, progettate e condotte dai comunicatori della scienza de Le Nuvole.

Chocoland a piazza Municipio

Torna a Napoli Chocoland, la festa del cioccolato artigianale che quest’anno avrà luogo anche a piazza Municipio dal 15 al 19 novembre. Le casette di legno di Chocoland, saranno installate in piazza.

Maurizio Casagrande al Teatro Trianon

Al Trianon Viviani, Maurizio Casagrande è l’autore, regista e interprete della commedia “A tu per tre”. La “prima” venerdì 10 novembre, alle 21.

Nel teatro di Forcella, diretto artisticamente da Marisa Laurito, il popolare attore dà vita a uno spettacolo in cui si racconta, in un clima di apparente improvvisazione, ricordando i proprî maggiori momenti artistici e privati.

Balloon Museum – Mostra d’Oltremare di Napoli – VISITE SOSPESE

Dal 22 settembre e fino all’8 dicembre 2023 la Mostra d’Oltremare ospiterà 175 eventi di Balloon Museum.

Balloon Museum è un format creato da un team curatoriale che progetta e allestisce mostre d’arte contemporanea con opere che hanno l’aria come elemento distintivo. Un viaggio tra installazioni fuori scala dalle forme inaspettate in cui l’interazione con lo spettatore è posta al centro dell’esperienza.

Love Museum a Palazzo Fondi

“Love Museum”, il museo dell’Amore Universale, arriva in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. Giorni e orari di apertura.

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 (anteprima stampa 15 settembre ore 11.30) al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia.

Museo delle Illusioni di Napoli

Nel cuore storico della città. La suggestiva location della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, all’angolo di via Duomo, ospita questa nuova attrazione: circa 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a gennaio 2024.

Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, prorogata fino al 9 gennaio.

Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Aperture dell’Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano, un viaggio nel tempo attraverso i cunicoli settecenteschi, in un percorso sotterraneo che trasporta indietro nei secoli.

Per i mesi di ottobre e novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con 6 turni al giorno (3 antimeridiani e 3 pomeridiani con due di essi in lingua inglese) a partire dalle 9.30 fino alle ore 16.30, si potrà vivere una vera esperienza esplorativa muniti di casco, torcia e mantellina in una ideale viaggio del tempo a oltre 20 metri nel sottosuolo della città.

Prossimi eventi di novembre Gustus alla Mostra d’Oltremare Per il 2023 Gustus, il più importante salone professionale del settore Food e Tecnologia del Centrosud, conferma i suoi 8mila metri quadrati di area espositiva e si prepara ad accogliere oltre 12mila operatori. La nona edizione della kermesse, in programma dal 19 al 21 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ospiterà i più importanti brand internazionali, con i loro top di gamma nel settore della cucina professionale. Novità di quest’anno l’Emergency Food Contest e la Burger Battle. Prossimi eventi dicembre Il Christmas Village, organizzato dalla società Eventitalia e in programma alla Mostra d’Oltremare dal 7 al 30 dicembre 2023, grazie al successo dello scorso anno e agli accordi intercorsi con diversi tour operator, diventa uno degli eventi di punta dell’offerta turistica del mese di dicembre della città di Napoli. Per maggiori dettagli clicca qui Articolo in aggiornamento