Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 5 a domenica 7 aprile: scopri le bellezze della tua città

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema. Da non perdere la mostra di Tolkien a Palazzo Reale.

Eventi a Napoli e in Campania nel weekend

Vesuvio Race

Tutto pronto per la quinta edizione della Vesuvio Race, regata velica in programma nel calendario nazionale sabato 6 aprile (partenza ore 11) nelle acque del Golfo di Napoli. Cinquanta saranno le imbarcazioni in gara con equipaggi provenienti da diverse regioni italiane che hanno confermato la loro presenza.

Al Centro Commerciale Campania per una giornata con gli amici a 4 zampe

Il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, è pronto a ospitare un evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Sabato 6 aprile sarà una giornata indimenticabile, ricca di attività e divertimento per tutti. Gli amici animali e i loro padroni potranno trascorrere ore felici e incontrare Licia Colò, l’esperta giornalista e divulgatrice.

‘Nel nome di Stan Lee. La Marvel tra fumetto, cinema e nuovi media‘

Giunta alla terza edizione, la rassegna ‘Nel nome di Stan Lee. La Marvel tra fumetto, cinema e nuovi media‘ quest’anno raddoppia le sue date e consolida la collaborazione con COMICON nell’ambito del programma di COMIC(ON)OFF.

L’iniziativa, curata da Diego Del Pozzo e promossa dalla cattedra di Comunicazione pubblicitaria dell’Accademia di Belle arti di Napoli (Corso di Design della comunicazione, Scuola di Progettazione artistica per l’impresa), si svolgerà giovedì 4 aprile nella sede di Foqus dell’Accademia, nei Quartieri spagnoli, e venerdì 5 aprile nel Multicinema Modernissimo.

Musica al Teatro Trianon

La tradizione della canzone classica napoletana in due appuntamenti nel fine settimana al Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana.

Si inizia venerdì 5 aprile, alle 21, con l’interpretazione più moderna della melodia partenopea da parte dei Suonno d’ajere, che proporranno il “live” del loro ultimo album “nun v’annammurate”.

Sabato 6, alle 21, e domenica 7 aprile, alle 18, un altro ritorno nel teatro della Canzone napoletana, Pino Mauro. Il “re” della tradizione, nello spettacolo “Nuttata ‘e sentimento”, non solo interpreterà i maggiori classici fino a Pino Daniele, ma racconterà anche al pubblico i momenti più emozionanti della sua lunga carriera, con la regia di Carlo Luglio. Lo affiancherà in scena Rosa Miranda.

Al Teatro Eduardo De Filippo Carlo Buccirosso

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, sito in via Giuseppe Verdi n. 25-37 e diretto artisticamente da Roberta Stravino da giovedì 4 a sabato 6 aprile, alle ore 20:45, sarà in scena “Il vedovo allegro”, scritto e diretto da Carlo Buccirosso.

53° FIERA DEL BARATTO E DELL’USATO

Dal 06/04/2024 al 07/04/2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Sarà la 53° Edizione quella in programma Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2024: la prima di due edizioni annuali.

Il successo della manifestazione dovuto alla grande affluenza di pubblico, al rapporto qualità/valore degli oggetti proposti e all’atmosfera di sicurezza e serenità è davvero clamoroso.

Anche in questa edizione troverete: Piccolo Antiquariato, Modernariato, Artigianato manufatto, Collezionismo e… di tutto di più.

Visita alla Reggia di Caserta

Resterà sempre aperta per le festività pasquali la Reggia di Caserta. Il Museo accoglierà i visitatori tutti i giorni dal 27 marzo al 7 aprile, compreso il 2 aprile, che cade di martedì (giorno di ordinaria chiusura settimanale).

Aperture serali al Duomo

Con queste visite serali si vuole consolidare la Cattedrale come punto di riferimento del territorio, raccontando i luoghi d’arte e di fede. Con il ciclo natalizio “Luce di Napoli” il Duomo si è impegnato materialmente per i ragazzi e il quartiere di Forcella devolvendo parte del ricavato a “Casa di Vetro”.

Ad arricchire il percorso che inizia alle 20:30 un aperitivo culturale nel cortile della Cattedrale. Un momento conviviale all’imbrunire prima di immettersi nella suggestione serale dell’esperienza itinerante tra i tesori napoletani.

Alla Mostra d’Oltremare “Brick Live- Ocean Napoli”- “Il tuo mondo LEGO”

Dal 15 marzo (anteprima stampa ore 11.30) al 14 aprile 2024, all’Arena Flegrea Indoor- Mostra d’Oltremare con ingresso da Viale Kennedy 54, arriva “Brick Live- Ocean Napoli”– “Il tuo mondo LEGO” l’ atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo.

Festival Barocco Napoletano

Fino a maggio presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Cinema nel weekend

Non solo cinema! Preparati a vivere un’esperienza totalmente nuova al cinema. La sala verrà trasformata in una Escape Room! Risolvi gli enigmi e prova a sopravvivere. Acquista ora i tuoi biglietti e prova il brivido di Cinemaescape nel tuo The Space Cinema. Un mese di grandi entusiasmanti storie. Un aprile tutto da vivere nel tuo The Space Cinema.

Omen – L’origine del presagio Monkey Man Ghostbusters – Minaccia Glaciale Civil War Back to Black Challengers

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Eventi Gallerie d’Italia

Dal 30 gennaio a maggio presso le Gallerie d’Italia parte un ciclo di attività dedicato alle donne protagoniste della cultura di Napoli e concerti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Appuntamenti fino al mese di maggio 2024.

Città della Scienza

Nel prossimo weekend, in occasione della Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile, Città della Scienza offre a tutti l’opportunità di esplorare, in modo divertente, l’importanza di uno stile di vita sano, attraverso tanti laboratori e dimostrazioni.

La mostra di Tolkien a Palazzo Reale di Napoli

Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli, Napoli ospiterà dal 16 marzo al 2 luglio 2024 a Palazzo Reale la grande mostra dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo che ha plasmato una nuova mitologia per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta.

Orari

Da giovedì a martedì ore 9.00 – 20.00 (mercoledì chiusura settimanale)

La biglietteria chiude alle ore 19.00

Biglietti

Biglietto mostra Tolkien e Museo

– € 10,00 biglietto intero € 2,00 biglietto ridotto

Biglietto mostra Tolkien

– € 8,00 biglietto intero – € 2,00 biglietto ridotto

Ingresso gratuito durante l’iniziativa domenica al museo

In mostra La Flagellazione di Cristo di Caravaggio

La Flagellazione di Cristo di Caravaggio sarà esposta al Museo di Donnaregina nel cuore del centro storico di Napoli dal 28 febbraio al 31 maggio. Iniziativa voluta fortemente dall’Arcivescovo Domenico Battaglia in occasione della Pasqua è anche un primo messaggio alla città del neo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

Il Comicon Napoli 2024 dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare

Mostre, mostre, mostre. Da sempre uno dei fiori all’occhiello di COMICON, quest’anno tornano più in forma che mai. L’International Pop Culture Festival ospiterà oltre 20 percorsi espositivi, mai così numerosi, dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Grandi ospiti, cosplay, fumetti e giochi.

Bagnoli Film Festival torna con la dal 1 al 5 maggio

Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone torna con la seconda edizione dall’1 al 5 maggio al CineTeatro La Perla Multisala di Napoli sul tema dei cambiamenti e delle trasformazioni della società contemporanea.

