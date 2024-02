Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 1 a domenica 3 marzo: mostre, teatro, cinema, musica

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Scopri il programma ricco di appuntamenti a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti e le ultime novità del cinema.

Per questo lungo weekend di Carnevale sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema.

Eventi a Napoli e in Campania:

Choco Italia a Nola

In programma a Nola (NA) dal primo al 3 marzo, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa sarà ad ingresso libero e gratuito.

La Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia si prepara a vivere un’altra intensa tre giorni, dopo il grande successo avuto a Fiumicino.

Per maggiori dettagli clicca qui

Domenica 3 marzo musei gratis

Il 3 marzo torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito.

Il 3 marzo si rinnova dunque l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Per l’elenco dei musei aperti clicca qui

Pescare Show alla Mostra d’Oltremare

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo, Napoli sarà per la prima volta il palcoscenico di Pescare Show, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata alla pesca sportiva, al debutto alla Mostra d’Oltremare. In fiera novità di mercato, prodotti e attrezzature, ma anche aree speciali, convegni e dimostrazioni con i campioni sportivi e gli influencer di un settore.

Per maggiori dettagli clicca qui

Festival Barocco Napoletano

Fino a maggio presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Per il programma clicca qui

Cinema nel weekend

Nella locandina i film da vedere al The Space Cinema in programma nel mese di febbraio con le prossime uscite. Inoltre ogni domenica mattina si potrà assistere alla visione dei film in programmazione in tutti i multisala del circuito e ad un film dedicato ai più piccoli ad un prezzo speciale: ovvero, a partire da 3,90€, se si acquistano online i biglietti.

Per la programmazione dei film clicca qui

“Antonio e Cleopatra”, lo spettacolo di Valter Malostri, arriva al Teatro Bellini di Napoli e andrà in scena dal 2 al 10 marzo.

Per maggiori dettagli clicca qui

Teatro di Napoli-Teatro Nazionale

Parte sabato 2 e domenica 3 marzo, alle 11.00, il ciclo di Visite guidate “in forma di performance” dal titolo SAN FERDINANDO, SETTANTA PUNTO E DA CAPO, promosso dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, a cura di Artèpolis, realizzato nell’ambito delle manifestazioni per i 70 anni della riapertura dello storico teatro di Piazza Eduardo De Filippo 20.

Per maggiori dettagli clicca qui

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Per maggiori dettagli clicca qui

Eventi Gallerie d’Italia

Dal 30 gennaio a maggio presso le Gallerie d’Italia parte un ciclo di attività dedicato alle donne protagoniste della cultura di Napoli e concerti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Appuntamenti fino al mese di maggio 2024.

Per maggiori dettagli clicca qui

A Città della Scienza l’evento vibrazioni

Città della Scienza dedica quindi il weekend alla magia della musica e del suono. La musica, oltre a riempire di gioia e a far ballare, ha un impatto profondo sulla mente e sul corpo. Numerose ricerche hanno dimostrato che l’esposizione regolare alla musica stimola l’intelligenza, migliora la memoria e favorisce il benessere emotivo.

Per maggiori dettagli clicca qui

La mostra di Tolkien a Palazzo Reale di Napoli

La mostra, dopo la prima tappa a Roma, arriverà a Napoli al Palazzo Reale dal 15 marzo al 30 giugno e, a seguire, raggiungerà anche le città di Torino e Catania.

Per maggiori dettagli clicca qui

In mostra La Flagellazione di Cristo di Caravaggio

La Flagellazione di Cristo di Caravaggio sarà esposta al Museo di Donnaregina nel cuore del centro storico di Napoli dal 28 febbraio al 31 maggio. Iniziativa voluta fortemente dall’Arcivescovo Domenico Battaglia in occasione della Pasqua è anche un primo messaggio alla città del neo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

Per maggiori dettagli clicca qui