Corto Flegreo, sabato 23 settembre al Rione Terra la proiezione dei corti finalisti

“Premio Corto Flegreo”, sabato 23 settembre alle ore 19.30 al Rione Terra a Pozzuoli la proiezione con cinema all’aperto degli 8 corti finalisti.

Si avvia alla fase conclusiva la Terza Edizione del “Premio Corto Flegreo”, il concorso di cortometraggi ambientati nei Campi Flegrei, ideato e organizzato dall‘Avvocato Maria Grazia Siciliano, presidente di Liberass aps.

Grazie anche al patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, del partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Parco Regionale dei Campi Flegrei, nonché del patrocinio dei Comuni Flegrei, per quest’anno la manifestazione che ha bissato il successo della scorsa edizione, per sabato 23 settembre alle ore 19.30 al Rione Terra a Pozzuoli ha organizzato la proiezione con cinema all’aperto ( al coperto in caso di pioggia) degli 8 corti finalisti.

Gli stessi che dopo una selezione iniziale saranno al vaglio della giuria composta, con la direzione dello Storico del Cinema, Giuseppe Borrone, da numerosi personaggi legati al mondo del cinema e dello spettacolo tra cui Francesco Paolantoni, Adele Pandolfi e Carlo Luglio.

In occasione della proiezione dei lavori in gara, in attesa della finale con la premiazione del prossimo 7 ottobre presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli, saranno anche presentati al pubblico, fuori concorso, un corto del regista Matteo Garrone ed un altro intitolato “ Lo Guarracino” con l’attore Nando Paone e le musiche del violinista napoletano Lino Cannavacciuolo.