Corso Malta, falso allarme bomba all’Istituto alberghiero Ferraioli

L’allarme, per un falso allarme bomba nell’Istituto Alberghiero Ferraioli, al Corso Malta, sarebbe stato dato alla direzione della scuola con una e-mail.

I Carabinieri del nucleo artificieri di Napoli sono dovuti intervenire, poco prima delle 11.30 per un falso allarme bomba nell’Istituto Alberghiero Ferraioli, al Corso Malta. L’allarme sarebbe stato dato alla direzione della scuola con una e-mail.

L’Istituto “Ferraioli” ha una succursale in via Gorizia, per questo i militari stanno effettuando un sopralluogo anche nell’edificio della succursale, che ospita al piano superiore una scuola elementare. Gli studenti sono state fatti uscire durante i controlli dei Carabinieri ,che stanno svolgendo accertamenti sui responsabili del falso allarme.