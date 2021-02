Corso Diagnostica Contabilità Scolastica: a chi è rivolto e come partecipare

In questo articolo vi diamo tutte le informazioni per partecipare al Corso Diagnostica Contabilità Scolastica. Vediamo i destinatari, i costi e le modalità di erogazione.

Il Corso Diagnostica Contabilità Scolastica, indirizzato ai D.S.G.A. e al personale Assistente Amministrativo che opera (o aspira ad operare) nel settore amministrativo-contabile, si svolgerà in modalità learning by doing attraverso lo studio di casi reali, prospettati dai partecipanti al corso.

Come funziona il corso

Il Corso Diagnostica Contabilità Scolastica avrà una cadenza settimanale e sarà possibile seguire le lezioni da remoto, in considerazione delle restrizioni stabilite per il contrasto alla pandemia da Covid19, che prevedibilmente si protrarranno anche durante la campagna vaccinale.

Il corso si svolgerà in 5 incontri e prevede la presentazione di alcune slide, poca teoria e molte soluzioni pratiche.

I Dirigenti Scolastici saranno graditi ospiti degli interventi formativi, senza nessun costo aggiuntivo.

Presentazione del corso

– 1° Incontro 5 Marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.30

Perché “Diagnostica contabilità scolastica”. Dall’analisi della contabilità scolastica si potrà verificare se sono presenti criticità e quali possibili rimedi occorre mettere in campo per riportare la situazione entro i parametri previsti dalla vigente normativa per poter aspirare al “parere di regolarità contabile” che deve essere rilasciato dai Revisori dei Conti in occasione della scadenza del Conto Consuntivo.

Il problema principale è la formazione del personale amministrativo: anni di ritardo, il mancato rinnovo del turn over dei D.S.G.A. e la lentezza di svolgimento del concorso ordinario per il reclutamento dei Direttori S.G.A. hanno creato una situazione emergenziale in un numero elevatissimo di Istituzioni Scolastiche, con ricadute negative sulla responsabilità dirigenziale, rispetto al raggiungimento degli obiettivi che non può prescindere da una corretta gestione amministrativo-contabile.

La gestione delle scritture contabili è un processo continuo che va dalla predisposizione del Programma Annuale al Conto Consuntivo, con una particolare sottolineatura delle Variazioni di bilancio.

La verifica della contabilità, delle Istituzioni Scolastiche che partecipano a questo corso (attraverso l’esame dei Modd.H/H+ – J – L e Programma Annuale 2021), sarà un punto di forza di questa iniziativa, un primo passo di qualità in direzione di una vera e propria certificazione dei bilanci (per SIDI/BIS si deve autocostruire un Mod. H+).

– 2° Incontro 12 Marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.30

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 5 c. 5 D.I. 129/2018

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Art. 11 c. 2 D.I. 129/2018

Il D.S.G.A., sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all’articolo 41 e su indicazione del dirigente scolastico, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e di disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all’articolo 5, comma 5, sono costantemente aggiornate a cura del D.S.G.A. medesimo, con riferimento alle spese sostenute.

Art. 12 c. 1 D.I. 129/2018

L’accertamento delle entrate è di competenza del D.S.G.A. che, sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento

Art. 23 c. 1 D.I. 129/2018

Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE PER LA PREDISPOSIZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020

– Verifica del Conto Consuntivo: Modd. H e H+ e Mod. H bis

– Verifica di cassa al 31/12/2020 – Elemento oggettivo

– Controllo Avanzo di Amministrazione – Coerenza nei diversi modi di calcolarlo

– Composizione Aggregazione Z101 – (da tenere aggiornata anche durante l’Esercizio Finanziario in corso)

Valutazione Residui Attivi e passivi (Mod. L) e problematiche residui:

– Prescrizione (RA e RP) e Perenzione amministrativa (RP)

– Verifica eventuale inconsistenza dei residui per riscossione/pagamento effettuati in competenza

– Proposte di radiazione/riduzione Residui Attivi.

– Pianificazione del pagamento e/o motivate proposte di radiazione/riduzione di Residui Passivi.

– 3° Incontro 19 Marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.30

RIFLESSIONI SULL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Valutazione impatto di eventuali modifiche dell’Avanzo di amministrazione presunto 2020 nel PA 2021:

– Il rischio del Disavanzo di amministrazione

– Avanzo/Disavanzo di amministrazione e Avanzo/Disavanzo di competenza

Il patrimonio dei beni della scuola

– Gestione del patrimonio e controllo delle scritture inventariali

– Attività propedeutiche alla compilazione del Mod. K: Ammortamento ed eventuale eliminazione di beni dall’inventario

– Classificazione dei Residui attivi e passivi in Verso lo Stato e Verso altri

– Come organizzare il rinnovo decennale degli inventari, previsto per il 2022

4° Incontro 26 Marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.30

LE “SCRITTURE DI ASSESTAMENTO”

– Spostamento imputazione singoli mandati, in caso di errata imputazione

– Rettifica distribuzione di Variazioni di bilancio, in caso di capienza della variazione rispetto alle diseconomie riscontrate

– Storni tecnici, nel rispetto delle eventuali finalizzazioni esistenti nella destinazione di spese (Attività/Progetto)

ESERCITAZIONI PRATICHE

– 5° Incontro 30 Marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.30

Le relazioni allegate al Conto Consuntivo

Predisposizione della Relazione illustrativa:

– Arricchimento della relazione automatica prodotta dall’applicativo di bilancio in uso

– Raccordo con il D. Sc. per la parte riguardante “l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati” (Art. 23 c. 1 D. I. 129/2018 – vedi Nota MIUR prot. 74 del 5/1/2019 recante “Orientamenti interpretativi sul D. I. 129/2018”)

– Indice di tempestività dei pagamenti nell’E.F. 2020 e stock del debito rimasto da pagare

– Indici di bilancio

– Produzione dei Modd. H-H bis-J-K-I-L-M-N

– Elaborazione della bozza di Verbale Athena dei Revisori dei Conti

– Obblighi di pubblicazione del Conto Consuntivo

– Gestione delle eventuali variazioni dell’Avanzo di amministrazione 2020 da apportare nel P. A. 2021

Costi del corso

Per i Dirigenti Scolastici il corso è gratuito

Costo per D.S.G.A. – 70,00 € cad. (IVA esente)

Costo per Assistente Amministrativo – 70,00 € cad. (IVA esente)

Per chi è stato iscritto al Corso “Passweb e Dintorni” il costo è di 60,00 € cad. (IVA esente)

Modalità di iscrizione al corso

Compila il form e allega i documenti richiesti (tra cui il buono d’ordine)

Verrà inviata la fattura dell’importo totale in riferimento al Codice Univoco indicato

Alla ricezione della fattura, procedi al pagamento del bonifico tramite il conto corrente: IT98L0306903488100000003599 con causale: Corso Diagnostica Contabilità Scolastica, intestato a PSB Consulting S.R.L.

Invia la ricevuta all’indirizzo info@cesi.academy