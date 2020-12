Coronavirus in Campania, i dati del 6 dicembre: la curva resta stabile, 1.060 i nuovi positivi

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 6 dicembre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.060 positivi su 12.330 tamponi effettuati. Sono 1.969 i guariti.

Sono 1.060 i positivi del giorno al Coronavirus in Campania, in diminuzione rispetto ai 1.552 del giorno precedente, ma si registra anche un calo dei tamponi effettuati, passati da 19.313 a 12.330. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’8,5% contro l’8 per cento di ieri.

Tra i positivi del giorno ce ne sono 926 asintomatici e 134 sintomatici. Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 166.353 su un complessivo di 1.708.880 tamponi.

Altri 39 deceduti (12 nelle ultime 48 ore e 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri) che fanno arrivare il totale dei morti a 2.029. I guariti sono 1.969 per un totale di 64.029.