Coronavirus in Campania, nuovo record di positivi: 4.508 contagi in 24 ore

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 45 novembre dell’unità di Crisi regionale riporta 4.508 nuovi positivi su 23.897 tamponi effettuati.

Nuovo record di positivi al Coronavirus in Campania. Nella giornata di ieri sono stati 4.508 i contagi di cui 4.138 asintomatici e 370 sintomatici. I guariti sono 320, mentre i decessi, tra il 12 ottobre e il 5 novembre e registrati in ritardo, sono 40. A renderlo noto l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagiati dal Covid-19, da inizio epidemia, sale a 78.009 mentre i guariti sono 15.017. I decessi complessivi 796, i tamponi in totale 1.075.201, di cui 23.897 eseguiti ieri.

Il report dei posti letto su base regionale registra 590 disponibili in terapia intensiva, dei quali 180 occupati. Per quanto riguarda la degenza ci sono 3.160 posti di cui 1.677 già occupati.