Coronavirus in Campania, i dati del 16 ottobre: 1410 nuovi positivi

71

/ 100





Powered by Powered by Rank Math SEO



Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 15 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.410 nuovi positivi su 14.704 tamponi effettuati.

Nuovo balzo in avanti per i positivi al Coronavirus in Campania: 1.410 (1.343 asintomatici, 67 sintomatici) rispetto ai 1.261 precedenti, su 14.704 tamponi. Non si registrano decessi e i guariti del giorno sono 74.

Sono i dati del bollettino di oggi dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il totale dei positivi è di 24.443 unità mentre il totale dei tamponi è di 751.931. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 75 su 110 complessivi, i posti letto di degenza occupati sono 817 su 840 complessivi