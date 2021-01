Coronavirus in Campania, i dati del 14 gennaio: 1.150 nuovi positivi

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 14 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.150 positivi su 13.929 tamponi effettuati.

Con 2205 è anche oggi la Lombardia la regione con il maggior numero di nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Segue con 1945 la Sicilia, poi con 1794 l’Emilia Romagna, il Lazio con 1394, con 1295 la Puglia, la Campania con 1150 (su 13.929 tamponi effettuati, con 37 morti e 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva), il Veneto con 1079. In tutte le altre regioni si sono registrati meno di mille casi. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute Iss. La regione con il minor numero di nuovi casi, 20, è anche oggi la Valle d’Aosta.

In totale, sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. Con l’inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi – oggi per la prima volta nel nuovo bollettino del ministero della Salute – crolla l’incidenza dei positivi.

In tutto vengono segnalati 273.506 tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore (156.647 molecolari e 116.859 antigenici). Il tasso di positività è del 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% di ieri, quando però la percentuale dei positivi era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.585. Se si calcolasse l’incidenza solo sui molecolari il tasso sarebbe oggi stabile al 10.3%.