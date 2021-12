Coppa d’Africa annullata per Covid, arriva il comunicato ufficiale della CAF

La Federazione risponde con un comunicato ufficiale alle voci che, nelle scorse ore, hanno messo in dubbio lo svolgimento della Coppa d’Africa.

“La Coppa d’Africa si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, possono pubblicare tutte le fake news che vogliono. Siamo in Camerun e stiamo preparando il torneo”. E’ il testo di un comunicato ufficiale di un portavoce della CAF in risposta a Rmc Sports, secondo il quale la Confederazione calcistica africana starebbe riflettendo sull’opportunità di annullare la manifestazione in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio a causa della perdurante emergenza covid e dell’aggressività della variante Omicron.

I club europei, specialmente quelli britannici, nei giorni scorsi si sono fatti portavoce di forti perplessità sullo svolgimento della Coppa. Tutti coloro che provengono da paesi della red list sono infatti obbligati a una quarantena di 10 giorni dal momento del rientro in UK e anche se i paesi africani sono stati da poco rimossi da tale lista, i dubbi e le incertezze permangono. Anche i club di Serie A hanno diversi giocatori interessati come Napoli (Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas), Milan (Kessie e Bennacer) e Torino (Singo, Aina e Djidji).