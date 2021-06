Conoscere il SAP per conquistare il mercato del lavoro

Intervista a Mattia Della Rossa, Ceo della Gjordan: “Nei prossimi mesi assisteremo ad una crescita della domanda nel mondo del SAP con maggiori opportunità di lavoro per i giovani formati in questo ambito.

La crisi economica causata dalla pandemia non ha frenato la crescita delle aziende che invece sono state sollecitate ad adeguarsi alla digitalizzazione adottando il Sap, un software sempre più utilizzato dalle imprese per la gestione delle attività: dalla contabilità alla vendita, dalle risorse umane all’assistenza clienti, dalla logistica alla manutenzione ecc. Infatti tra gli annunci di lavoro la maggior parte delle aziende selezionano giovani che hanno nel cv competenze in ambito Sap.

Che cos’è il SAP?

Il SAP è un software che ha avuto un boom nel 2000 e che oggi è in voga in enti come ENI, ENEL, POSTE ITALIANE, TIM, WIND e tante altre aziende nazionali e multinazionali. E’ sponsor di gran premi e squadre di calcio. In pratica l’applicazione SAP è un sistema Enterprise Resource Planning (ERP). I sistemi ERP sono Sistemi gestionali integrati: consentono infatti di gestire tutte le informazioni rilevanti di un’azienda o un’organizzazione, permettendo l’accesso ai dati gestionali e a tutte le funzioni dell’azienda in maniera integrata, modulare e scalabile. In questi ultimi anni 320.000 aziende in 190 paesi possedevano installazioni con software SAP.

Mattia Della Rossa, fondatore della Gauss Jordan, azienda che si occupa di consulenza e formazione Sap, ci spiega i benefici della digitalizzazione tradotti in opportunità di lavoro per i giovani.

Molti giovani si stanno orientando nella formazione Sap, così facendo, secondo lei, aumentano le possibilità di inserimento nel mondo lavorativo?

“Negli ultimi mesi tante aziende hanno deciso di puntare sul SAP e di conseguenza il trend sarà in crescendo e credo che nei prossimi mesi anche la domanda nel mondo del SAP sarà molto molto alta. Quindi è bene farsi trovare pronti”.

Che cosa consiglia ai giovani laureati per entrare nel mondo del lavoro?

“Formarsi è fondamentale ma è necessario scegliere un corso Sap tenendo conto delle esigenze professionali. In base alla mia esperienza personale consiglio un corso basato principalmente sulla parte tecnica per consentire a tutti i giovani di essere subito pronti per lavorare. Quindi sono più per la qualità, e credo che un corso di qualità sia alla base di tutto per un giovane”.

Anche un giovane diplomato può accedere ad un corso Sap e proporsi alle aziende?

“Tanti Enti per iscriversi ai corsi Sap richiedono requisiti specifici come la laurea. Io offro l’opportunità anche a ragazzi con diploma validi. La mia mission è che tutti devono poter avere gli strumenti per posizionarsi al meglio in un mercato del lavoro sempre più complesso, e in questo momento dalle elevate criticità: sviluppare le capacità per il lavoro digitale ci mette nella posizione di trovare maggiori occasioni di impiego. SAP é il gestionale usato dalle aziende più grandi e solide nel mondo. Quale migliore occasione?

Grazie ai suoi corsi di formazione Sap quanti giovani hanno trovato lavoro?

Da gennaio 2021 ad oggi, nonostante la crisi economica causata dal Covid, abbiamo avuto un placement pari all’86%. Sono numeri alti paragonati al 2016, anno di nascita della Gauss Jordan, in cui abbiamo chiuso un bilancio con circa 1600 junior di cui in 1200 hanno avuto l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. Sono numeri altissimi. Ci tengo a precisare che noi non diamo posti di lavoro ma semplicemente proponiamo un’ottima formazione sul SAP e questo è un ‘quid’ che fa la differenza con i corsi proposti da altri Enti.