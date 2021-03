Confindustria: Gero La Rocca è il nuovo presidente del Comitato Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori

Confindustria, Gero La Rocca: “Basta con il refrain degli errori del passato. I giovani hanno già un futuro ipotecato, attuiamo quelle riforme che possano assicurare una ‘semplice’ normalità”.

Napoli, 10 marzo 2021 – Gero La Rocca, leader dei Giovani imprenditori siciliani di Confindustria, è il nuovo presidente del Comitato Interregionale Mezzogiorno GI che raggruppa le rappresentanze regionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria del Sud.

Classe 1982, agrigentino, laureato in Lettere e Filosofia, due master in Comunicazione e un percorso formativo presso l’Altascuola per i giovani imprenditori di Confindustria, La Rocca ha fondato insieme con il fratello Valerio, Ecoface, azienda che si occupa di valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e che sviluppa piani di marketing e comunicazione nell’ambito del settore della differenziata.

“L’idea che la ricostruzione economica e sociale post-pandemica del Paese debba avere come priorità la coesione e il rilancio del Mezzogiorno – afferma La Rocca – sembra oggi condivisa dalle varie forze politiche. Dalle parole, però, occorre passare velocemente ai fatti. Se la tragica esperienza del Covid ha investito tutti, senza interventi adeguati i numeri ci prospettano strascichi sul medio e lungo termine più devastanti per il Sud.

Donne e giovani stanno pagando un prezzo altissimo in termini occupazionali e le famiglie sotto la soglia di povertà aumentano in modo allarmante. Ciò di cui non abbiamo di certo bisogno è un refrain degli errori seguiti alla crisi del 2008, che ha visto le aree più deboli strutturalmente non recuperare il ritardo e, conseguentemente, la crisi economica trasformarsi in crisi sociale e demografica. Per questo, la questione meridionale è oggi, come mai prima, una questione nazionale.

Anzi, è la questione nazionale, perché senza il Sud qualsiasi piano di rilancio per il Paese sarà destinato a fallire. E a pagarne le conseguenze saremo proprio noi giovani, il cui futuro è stato già ampiamente ipotecato. Chiediamo quindi alle istituzioni di essere ascoltati come Giovani imprenditori del Mezzogiorno e confidiamo che, traendo spunto dagli orientamenti dell’Unione Europea, almeno il 50% delle risorse del Recovery plan sia impiegato per dotare le regioni del Sud degli strumenti indispensabili per competere (infrastrutture, digitalizzazione, formazione e politiche attive del lavoro).

Siamo inoltre coscienti che il nodo non è legato solo al volume di risorse, ma soprattutto alla governance che avrà il compito di spenderle efficacemente e, anche in questo caso, il passato serve da lezione con i decenni di programmazioni destinate allo sviluppo e alla coesione che non hanno portato né sviluppo né coesione. Un fallimento palese delle classi dirigenti e burocratiche. A questo punto chiediamo, prima che incentivi e risorse, quelle riforme che possano assicurare una ‘semplice’ normalità fatta di chiarezza delle norme, semplificazione, competenza ed efficienza nella pubblica amministrazione. Cose per le quali mi spenderò senza sosta.

Sono onorato di questo ruolo e ringrazio i colleghi presidenti del Mezzogiorno per la fiducia che hanno deciso di darmi e, in particolare, il presidente uscente, Gabriele Menotti Lippolis, per l’ottimo lavoro svolto fin qui e il presidente nazionale, Riccardo Di Stefano, per il supporto che ha sempre assicurato al Comitato del Mezzogiorno. La speranza è che il prossimo ottobre saremo nelle condizioni di tornare a organizzare uno degli appuntamenti più importanti e canonici per i Giovani di Confindustria, il Convegno di Capri durante il quale speriamo di poter parlare di fatti e non ancora di promesse”.

La Rocca succede al pugliese Gabriele Menotti Lippolis che aggiunge “Lascio un gruppo unito e motivato. Passo volentieri il testimone al Presidente Gero La Rocca, in un momento delicato per la pandemia in atto, con la certezza che saprà portare avanti i temi, a noi particolarmente cari, che già nelle prime dichiarazioni ha opportunamente evidenziato e che richiedono determinazione, costanza e coraggio. Buon lavoro e continuerò a dare il mio contributo al Comitato del Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori”.