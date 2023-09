Concerti gratis dal 19 settembre al 1° ottobre: Luca D'Alessio a Cesa

Continuano gli eventi musicali con concerti gratis a Napoli e in la Campania, vediamo insieme quelli dal 29 settembre al 1° ottobre.

Nei weekend si svolgono sagre ed eventi che propongono concerti gratis, o a una cifra inferiore ai 10 euro. Di seguito abbiamo raggruppato alcuni spettacoli con musica dal vivo in programma dal 29 settembre al 1° ottobre.

Il 29 settembre si esibirà in provincia di Caserta, nella piazza Alfonso de Michele a Cesa, Luca D’Alessio, in arte LDA. Un concerto da non perdere per i fan del giovane cantante che è pronto ad emozionare ancora con un concerto dal vivo.

I concerti gratis non si fermano qui. Il 30 settembre ad esibirsi saranno invece Le Vibrazioni. Ad ingresso gratuito, il gruppo tornerà a cantare e suonare dal vivo a Castellabate. Il concerto avrà inizio alle 21.00 e sarà ancora una volta un’esibizione da non perdere.

Il 30 settembre ad esibirsi sarà anche Sal Da Vinci. Con la sua voce pronta ad incantare e intrattenere il pubblico, Sal Da Vinci sarà in provincia di Caserta, a Gioia Sannitica in piazza San Michele, a partire dalle ore 22.00.

Enzo Gragnaniello e James Senese saranno invece il 30 settembre all’Anfiteatro Romano di Avella. L’evento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Come riportato dalla pagina Facebook ‘Campania by Night’, la prenotazione è obbligatoria e scade 30 min prima dell’inizio del concerto.

La Sagra della Castagna a Roccamonfina sarà accompagnata dall’esibizione dei Cugini di Campagna che avrà inizio alle ore 21.00.

Concerti gratuiti elenco completo:

Giovedì 28 settembre:

28/09 – EUGENIO BENNATO – Tocco Caudio (BN) piazza Municipio

28/09 – LINA SASTRI – Torre del Greco (NA) piazza Santa Croce (prenotazione sul sito del comune)

Venerdì 29 settembre:

29/09 – ENZO AVITABILE – Piano di Sorrento (NA) piazza Cota

29/09 – LDA (LUCA D’ALESSIO) – Cesa (CE) piazza A.De Michele

Sabato 30 settembre:

30/09 – DANILO SACCO – Montesarchio (BN)

30/09 – TONY ESPOSITO – Piano di Sorrento (NA) piazza Cota

30/09 – SAL DA VINCI – Gioia Sannitica (CE)

30/09 – ENZO AVITABILE – Sala Consilina (SA) piazza Umberto I

30/09 – FABIO CONCATO – Serrara Fontana (NA) piazza Sant’Angelo

30/09 – LUCIANO CALDORE – Qualiano (NA) via orazio

30/09 – LE VIBRAZIONI – Santa Maria di Castellabate (SA) piazza Lucia

30/09 – NICO DESIDERI – Marcianise (CE) piazza Padre Pio

30/09 – 99 POSSE – Ascea Marina (SA) piazza Europa

30/09 – I CUGINI DI CAMPAGNA – Roccamonfina (CE)

30/09 – EQUIPE 84 – Arpaia (BN) piazza Ponzio Sannita

30/09 – ENZO GRAGNANIELLO + JAMES SENESE – Avella (AV) Anfiteatro (gratuito con prenotazione)

Domenica 1° ottobre:

1/10 – 99 POSSE – Frattamaggiore (NA) piazza Risorgimento

1/10 – CICCIO MEROLLA – Cesa (CE)

1/10 – SAL DA VINCI – Arpaia (BN) piazza Ponzio Sannita

1/10 – NOSTALGIA 90 – Oliveto Citra (SA) piazza Europa

1/10 – NICO DESIDERI – Marcianise (CE) piazza Padre Pio