Concerti gratis a Napoli e in Campania dal 18 al 20 agosto

Continuano gli eventi musicali con concerti gratis a Napoli e in provincia, vediamo insieme quelli dal 18 al 20 agosto.

Nei weekend estivi si svolgono sagre ed eventi che propongono concerti gratis. Di seguito abbiamo raggruppato una buona parte di spettacoli con musica dal vivo in programma dal 18 al 20 agosto 2023.

VENERDI’ 18 AGOSTO 2023

Irene Grandi: Agerola (NA), Parco Colonia Montana per il Festival “sui Sentieri degli Dei”

Nomadi: Auletta (SA), presso Piazza Capelli

Mario Venuti: Sapri (SA), lungomare

Alan Sorrenti: Cesinali (AV), presso Piazza Saverio Urciuoli

Ciccio Merolla: Atrani (SA), per la tradizionale Festa del Pesce Azzurro

Andrea Sannino: Siano (SA), in occasione dei festeggiamenti per San Rocco

Gigione: San Sossio Baronia (AV), per “La Sagra dei Prodotti Tipici Locali”

Cugini di Campagna: Liberi (CE), per la festa dedicata a Maria Santissima Assunta in Cielo

Franco Ricciardi: Foglianise (BN), per la Festa del Grando in piazza Fiamme Gialle

SABATO 19 AGOSTO 2023

Jovine: S.Agata dei due Golfi (NA)

Ciccio Merolla + Tony Tammaro: Siano (SA), piazza Aldo Moro

Pietra Montecorvino: Serre (SA) Borgo San Lazzaro

Ivan Granatino: Curti (CE) villa comunale

Carl Brave: Avellino loc.Valle

DOMENICA 20 AGOSTO 2023

James Senese: Castel San Giorgio (SA), Piazza Nassiria

Anna Tatangelo: Pesco Sannita (BN), piazza Umberto I

Paolo Meneguzzi: Iannassi di San Nicola Manfredi (BN)