Con Oksana Filonenko Italia e Ucraina più unite nella cultura

Oksana Filonenko, Ambasciatrice della cultura ucraina, ha visitato Napoli ed è rimasta favorevolmente impressionata dall’unicità della città, dalle bellezze paesaggistiche e dai tanti siti culturali.

Prosegue inesauribile l’impegno dell’attrice ucraina Oksana Filonenko che oramai da anni fa’ la spola tra Kiev ed Italia. Ambasciatrice della cultura ucraina nel nostro paese e Vicepresidente dell’Associazione MiUfI (Made in Ukraine for Italy), si e’ attivata per la traduzione delle Audioguide e dell’app sviluppata da D’uva in lingua ukraina, hanno gia’ aderito al progetto il Duomo di Milano, la Cappella di San Gennaro a Napoli, il Pantheon di Roma e gli scavi di Pompei.

La Filonenko ha idee molto chiare, il servizio di audioguide sara’ molto utile alle migliaia di cittadini ucraini che vivono in Italia e potra’ favorire un turismo in entrata da parte degli ucraini che vedono l’Italia come meta preferita e desiderata.

E’ un progetto molto importante quello delle audioguide in lingua Ucraina, aiuteranno a favorire l’integrazione dei cittadini ucraini che vivono e lavorano in Italia, potranno saperne di piu’ sui centinai di siti artistici e culturali presenti in Italia, conosceranno meglio le tradizioni e la storia dell’Italia.

Recentemente e’ stata l’organizzatrice a della mostra del pittore ucraino Ivan Turetskyy con un vernissage nella prestigiosa location di Palazzo Branda a Castiglione Olona in provincia di Milano. Sta lavorando ad un progetto che prevede la calendarizzazione di un Festival del Cinema Ucraino che si dovrebbe tenere a Torino e poi a Napoli.

Recentemente nella sua veste di Ambasciatrice della cultura ucraina e’ stata a Napoli per la prima volta: e’ rimasta favorevolmente impressionata dall’unicita’ della citta’, dalle bellezze paesaggistiche e dai tanti siti culturali, ha apprezzato particolarmente il Museo di Capodimonte ed il Tesoro di San Gennaro.

Ha anche molto apprezzato il cibo partenopeo a cominciare dalla pizza, alla zuppa di cozze ed alle sfogliatelle. Nei progetti a breve termine ha la partecipazione al Torino Film Festival che si terra’ nel capoluogo sabaudo dal 26 novembre al 4 dicembre, in itinere c’e’ la realizzazione di un programma di approfondimento che dovrebbe andare in onda su alcuni canali nazionali, si parlera’ di ucraini che hanno avuto successo in Italia, si intervisteranno italiani sposati con ucraini ed anche altro che analizzi l’integrazione sempre piu’ crescente degli ucraini in Italia.

Con Edoardo Cisafulli, Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Kiev, si sta progettando una mostra e degli eventi per far conoscere in Ucraina Ugo Nespolo, famoso pittore, film maker e scrittore piemontese.

In collaborazione con Portal 11, famosa galleria d’arte di Kiev, la Filonenko sta’ lavorando ad un gemellaggio tra l’Accademia Albertina di Torino e l’Accademia Nazionale delle Belle Arti di Kiev che si dovrebbe concretizzare nel 2022, con un interscambio tra gli studenti ed i professori delle due prestigiose Accademie, alla termine dei soggiorni ci saranno due mostre, quella degli studenti ucraini a Torino e di quelli torinesi a Kiev, sara’ anche la prima volta che gli alunni ucraini avranno la possibilita’ di studiare in una delle Accademie piu’ famose al mondo.

Nonostante l’impegnativo ruolo di Ambasciatrice della Cultura Ucraina, prosegue intensa l’attivita’ di protagonista nelle Serie Tv prodotte dalla televisione nazionale ucraina.