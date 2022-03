Comunità Ebraica di Napoli, il 16 marzo l’evento In vino VeryTanz

La Comunità Ebraica di Napoli il 16 marzo ha organizzato l’evento In vino VeryTanz. ecco tutte le informazioni per partecipare.

Presso la Sinagoga della Comunità Ebraica di Napoli il 16 marzo alle ore 19,00 si svolgerà l’evento In Vino VeryTanz. Il vino nella musica e nella tradizione ebraica in occasione della festa di Purim.

L’alcool a diverse latitudini ha spesso caratterizzato il rapporto col Sacro, forse perché il potere inebriante, ha la capacità di elevare gli uomini, privandoli del freno inibitorio della ragione e portandoli in una dimensione spirituale più eterea, che più si accosta alla natura del Sacro stesso.

Ed è il vino che caratterizza in maniera preponderante la vita ebraica, sia nei riti che nelle feste anche se, proprio per i costumi pagani ad esso legati, è sempre stato considerato una bevanda controversa, per la facilità con cui può elevare spiritualmente o può condurre verso gli usi dei pagani stessi.

Lo spettacolo é un viaggio nelle musiche della tradizione ebraiche collegate al vino, illustrate con racconti e illustrazioni che narrano di questa tematica.

Canti in ebraico, inglese, aramaico e nei dialetti giudaico italiani, corredati con i ritmi coinvolgenti della tradizione chassidica e sefardita vi faranno cantare, ballare e perché no, brindare con un vigoroso LE CHAIM!!!

Come partecipare

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo napoliebraica@gmail.com entro lunedì 14 marzo.

Sono obbligatori greenpass e mascherima ffp2.

Contributo minimo di 15 euro con lotteria inclusa – in palio il volume “Storia mondiale degli ebrei” a cura di Pierre Savy.

Al termine del concerto sarà offerto il dolce tipico della festa: le “orecchie di Hamman”.