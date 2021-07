Comune di Napoli: sbloccati oltre 14 milioni di euro per interventi e servizi sociali

Comune di Napoli: su proposta dell’assessora Donatella Chiodo è stata approvata una delibera per lo sblocco di oltre 14 milioni di euro per interventi e servizi sociali. Ecco chi ne beneficerà.

E’ stata approvata dalla Giunta del Comune di Napoli, su proposta dell’Assessora alle Politiche Sociali, la delibera di utilizzo delle quote di avanzo vincolato destinate a interventi e servizi sociali.

“Con questa delibera– afferma l’Assessora Donatella Chiodo – senza attendere l’approvazione del bilancio, procediamo allo sblocco di € 14.336.109,78, necessari a garantire la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, anche per il contrasto all’emergenza da Covid-19”.

Con questa delibera viene pertanto garantita la prosecuzione dei seguenti interventi per un totale di € 14.336.109,78:

Infanzia e l’adolescenza € 3.459.522,00;

Senza fissa dimora, Immigrati e Rom, Sinti e Camminanti € 2.114.563,12;

Anziani, Persone con disabilità, Persone fragili € 8.432.039,51;

Dispersione scolastica ed educazione degli adulti € 324.771,33;

Programmazione Sociale € 5.213,82.

Le risorse finanziarie, che sostengono il programma integrato degli interventi, fanno riferimento ad una serie di fonti di finanziamento nazionali e regionali come il Fondo Povertà, quello Nazionale Politiche Sociali e quello Regionale, il PON Inclusione 2014- 2020, il Fondo Famiglia, Asilo, Migrazione e Integrazione, il “Dopo di Noi – Durante Noi, quello per le non autosufficienze, il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e quello Regionale Assistenza Specialistica e Trasporto Scolastico per Alunni Con Disabilità.